El silencio de los inocentes: Rebecca Breeds será Clarice Starling en secuela del clásico de terror

‘The silence of the lambs’ es un thriller de terror que redefinió el cine en 1991. Desde entonces, muchas películas intentaron asemejarse al clásico instantáneo, encabezado por Jodie Foster como Clarice Starling, una estudiante en la Academia del FBI. A fin de probar sus capacidades, busca atrapar a un asesino serial, por lo que pide ayuda al temible Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins.

Así, ambos formaron una de las duplas más memorables de la pantalla grande. Luego de 29 años, CBS ha puesto en marcha una serie que conectará el primer filme con Hannibal, donde vuelven a encontrarse por última vez.

PUEDES VER: Train to Busan 2: adelanto exclusivo revela el feroz regreso de los zombies

El show de televisión llevará el título de Clarice y será Rebecca Breedes quien de vida a la protagonista, así lo dio a conocer The Hollywood Reporter.

¿De qué tratará? La trama estará ambientada en 1993, un año después de los eventos ocurridos en The Silence of the Lambs, pero nos sumergiremos en su misteriosa vida mientras persigue más asesinos en serie.

“Después de más de 20 años de silencio, tenemos el privilegio de dar voz a una de los heroínas más duraderas de Estados Unidos: Clarice Starling. Su valentía y complejidad han iluminado el camino, incluso cuando su vida personal permaneció en la oscuridad", fueron las palabras de los showrunners, Alex Kurtzman y Jenny Lumet.

Una química sin igual

Tras esto, señalaron que su historia necesita ser contada estos días más que nunca. "Su lucha, su resistencia, su victoria. Su tiempo es ahora y siempre”.

¿Qué ocurrió en El silencio de los inocentes?

Una agente en entrenamiento del FBI busca la ayuda y consejo de un brillante asesino para poder capturar a otro asesino, el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra que también es un psicópata violento y antropófago.