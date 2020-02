Matrix 4: explosión en el rodaje causa alarma en San Francisco

Alarma en la filmación de la película. NBC Bay Area informó que varias personas están expresando su malestar con la filmación de Matrix en la ciudad de San Fransisco.

Esto es debido a una explosión que derritió alrededor de 2000 dólares en plástico que usaban para cubrir un cartel publicitario.

Según el reporte el intenso estallido hizo que varios autos se volcaran y que varias lamparas de construcción se derritieran al tener contacto con el fuego.

“Acabamos de ver el plástico que estaba derretido, así que no sabíamos qué estaba pasando”, dijo a NBC Encar Orozco de JCDecaux Street Furniture. “Llamamos a nuestro gerente y descubrimos que fue una explosión para la película”.

Sin embargo, Marianne Sarrazin, ciudadana de San Francisco, no parecía afectada por el incidente ocurrido en el rodaje de la película: “Supongo que el costo de hacer negocios. Siempre que tomen precauciones de seguridad. Pero suceden cosas. Si van a cubrir el costo del daño, creo que estoy de acuerdo con eso”.

Carol Dickerson, otra residente de la ciudad, indicó que fue extraño ver al equipo de filmación tratar de recoger sus fotos durante todo el día. “Cuando miré por la ventana y me di cuenta de que el helicóptero estaba tan cerca, pensé: ‘Oh, espero que no tengamos una situación de ‘Duro de Matar’ cerca del edificio’. Pero no, estaban realmente a salvo”.

¿Cuál es el argumento Matrix 4?

Aún no se ha filtrado nada relacionado con la historia, pero la búsqueda de un joven actor para el papel de Morpheus (personaje que interpretó Laurence Fishburne en la trilogía) es una señal para suponer que se tratará de una precuela.