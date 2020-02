Sophia Lillis es una de las jóvenes promesas del cine, tanto por su carisma como presencia escénica. La actriz se ha desenvuelto en proyectos como It y Sharp Objects, pero es la primera vez que cargará con el protagónico por si sola en I am not ok with this.

La serie supone la segunda adaptación de una novela gráfica de Charles Forsman por parte de Netflix. La primera se trataría de The end of the fucking world, dirigida por Jonathan Entwistle quien también está a cargo del nuevo show.

A modo de avance, la plataforma líder de streaming ha lanzado los primeros siete minutos de Esta mierda me supera en sus redes sociales, subtitulada al español.

¿De qué trata ? Un oscuro relato de adolescencia en el que una conflictiva joven de quince años tiene que lidiar con un extraño superpoder que inflige dolor físico a los demás cuando la ansiedad puede con ella.

Si bien la primera temporada aún no está disponible, los fans no pueden esperar más para su estreno en la pantalla chica y una posible secuela. Por su parte, Sophia Lillis tampoco pudo ocultar su emoción y ya habló sobre una segunda entrega.

Netflix: Esta mierda me supera nueva serie

“Una cosa que a Jonathan Entwistle realmente le gustó de esta temporada es que es una historia de origen de superhéroes. Siempre estaba pensando en una temporada 2. Cada historia de origen necesita una continuación", declaró.

La serie tendrá ocho episodios disponibles en Netflix desde el miércoles 26 de febrero de 2020. ¿Le darás una oportunidad?