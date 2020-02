Marvel continúa ampliando su universo cinematográfico. The Falcon and the Winter Soldier es la próxima serie ligada al UCM que se estrenará en Disney Plus.

La producción contará como Sam Wilson (Falcon), que afrontará la responsabilidad de ser el nuevo Capitán América junto a Bucky (Winter Soldier). Ambos formarán un equipo para combatir a los villanos de turno.

Después de confirmarse la aparición de US Agent, ahora se sabe que otro personaje ligado a Marvel Comics llegaría al show.

Se trataría del Doctor Samson. Esto es gracias a una imagen filtrada en redes sociales en donde aparece un cartel de Samson Developm, la compañía que lidera el superhéroe.

Leonard Samson ya apareció en el UCM. Lo hizo en la película El Increíble Hulk de 2008 y fue interpretado por el actor Ty Burrell.

A pesar de que su papel no fue importante dentro de la película, miles de fanáticos de Marvel creyeron que estaría en las próximas cintas con su alter ego.

Sin embargo, esto nunca se dio y quizá las series de Disney Plus sean el lugar perfecto para que estos personajes olvidados reaparezcan y se unan en las próximas fases del UCM.

¿Quién es el Doc Samson?

Leonard Samson es un prestigioso psiquiatra que se presentó ante el General Ross para proponerle aspirar a la radiación gamma de Hulk y así curar a Bruce Banner.

El proceso no funcionó en su totalidad, pero la curiosidad científica de Samson hizo que se aplique la radiación acumulada del gigante esmeralda, convirtiéndolo en un musculoso hombre con cabello verde y habilidades parecidas a las de Hulk.