Back to the Future es una de las películas de ciencia ficción más aclamadas en la historia del cine. Desde su estreno en 1985, la creación de Robert Zemeckis creó una legión de fieles seguidores que no conciben la existencia de una nueva entrega a la franquicia, ya sea secuela o precuela. No obstante, en la era de los remakes, pocos son los clásicos que se han librado de ser reinventados.

Pareciera que es solo cuestión de tiempo para que Volver al futuro finalmente sucumba, pero el co-guionista y productor de la cinta, Bob Gale, ha negado totalmente la posibilidad y no concibe una continuación sin los actores originales.

“Sabes, no vendes a tus hijos. Es algo incorrecto. Pusimos ‘El Fin’ al final de la tercera parte”, fueron las palabras del también productor de Back to the Future.

Además, recalcó que Michael J. Fox no está en condiciones de hacer una película y nadie quiere ver a Marty McFly con la enfermedad de Parkinson o siendo interpretando por otro actor.

Como se recuerda, hace poco salió un nuevo deepfake que recreaba una escena del filme con Tom Holland y Robert Downey Jr. como Michael J. Fox y Christopher Lloyd, respectivamente.

El resultado ha sorprendido a todos los fans, pero también avivó la polémica sobre una nueva versión. Al respecto, Holland descartó completamente la idea. “No me interesaría porque es una película perfecta”, sentenció luego que le propusieran protagonizar un remake debido a su parecido físico con Fox.

¿De qué trata Volver al Futuro?

Marty McFly es amigo de Doc, un científico que crea una máquina para viajar en el tiempo. Sin embargo, Marty llega a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen. De lo contrario, su existencia no sería posible.