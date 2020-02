She Hulk: ¿Mark Ruffalo vuelve? actor interpretaría una vez más a Bruce Banner

El UCM se sigue expandiendo y esta vez se quiere apoderar del streaming de la mano con Disney Plus, plataforma encargada de distribuir diversas producciones como The Mandalorian o She Hulk. Es justamente esta última la que viene dándonos sorpresas ya que ha deslizado la posibilidad de que Mark Ruffalo vuelva a las pantallas.

El actor ha sido el encargado de interpretar a Hulk desde su primera aparición en Los Vengadores. Tras ocho años en el papel, el personaje se ha desarrollado al punto de unir lo mejor de Bruce Banner y del monstruo verde en cada historia.

El futuro del personaje era incierto hasta hace muy poco, cuando la hoja de casting de She Hulk fuera revelada. Este documento confirmaría que la figura podría interpretar nuevamente al famoso superhéroe.

Por otro lado, según Comic Book, la información sobre el reparto que ha sido publicada también sugiere que la compañía está buscando a una actriz de entre 20 y 30 años para interpretar al personaje y se pide que la aspirante haya trabajado en papeles de comedia antes.

She Hulk

“También conocida como Jennifer Walters, She Hulk es abogada y prima de Bruce Banner, cuya transfusión de sangre de emergencia la capacita con habilidades similares a las de Hulk”, señala la descripción del personaje.

A pesar de que no hay una confirmación de la elección de la protagonista o de que el actor vuelva al MCU, queda abierta la posibilidad de que el guion se adapte para Ruffalo aparezca de vez en cuando y esta noticia alegra a todo el fandom del ‘Hombre verde’.