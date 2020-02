El cine transmite sensaciones, las cuales, dependiendo de la historia, nos pueden hacer llorar, reír, enamorarnos o sentir miedo. Si bien hay temáticas muy distintas, algunas tramas pueden jugar con nuestra mente al punto de preguntarnos: ¿qué acabamos de ver?

Hay películas con mensajes tan complicados que nos podrían tener días ‘dándole vueltas’ para comprender lo que hemos visto. Sabiendo esto, en Twitter el usuario identificado como @Dantedg_ compartió con los cibernautas el hilo: “Películas que te dejan pensando después de verlas”. Los títulos vienen sorprendiendo a todos.

Para abrir la conversación, el usuario inició con Inception, de Christopher Nolan y The Truman Show, cinta protagonizada por Jim Carrey.

Tráiler oficial de Inception

En el caso de la primera película, el cineasta nos presenta una complicada historia a través de los sueños que dejó más preguntas que respuestas a los espectadores.

Por el lado de Truman, la trama no es difícil de entender, pero sí resulta incómoda. Con un final abierto, por no saber qué pasa con el protagonista, no es raro que se le haya consultado a Carrey recientemente sobre la posibilidad de una segunda parte, a la que él no se ha negado.

¿Qué otras cintas forman parte de esta lista? Tenemos a Interstellar, con Matthew McConaughey, largometraje que nos muestra a un grupo de científicos y exploradores que se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y empezar una nueva vida.

Tráiler de Interstellar

También está El club de la pelea, con Brad Pitt y Edward Norton película que termina convenciéndonos cada vez más de que lo que vemos durante el film es real en todo momento. Así también forma parte de esta lista La isla siniestra con Leonardo DiCaprio, trama que nos lleva por una historia llena de mentiras y nos oculta un macabro secreto.

Pero no son las únicas, cibernautas han citado a Fracturado, película de Netflix, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Mártires, Lucy, con Scarlett Johansson, El efecto mariposa y Parasite, la reciente ganadora de un premio de la Academia a ‘Mejor película’.

Tráiler de Fractura, película de Netflix

En la recopilación hecha por los usuarios de Twitter resaltan además: ¿Qué le pasó a lunes?, Us, Donnie Darko, Sexto sentido, La piel que habito (de Pedro Almodóvar), Black Swan, Número 23, Tesis, Detrás de las paredes y Requiem for a dream.