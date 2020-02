Los superhéroes no pasan de moda. “Boku no Hero Academia” es uno de los animes sorpresa de la temporada. Rápidamente, se ha convertido en uno de los más populares no solo en Japón, sino también en otros países del mundo. Ahora, rumores sobre el primer live action de la creación de Izuku Midoriya no dejan de causar furor en las redes sociales.

Al respecto, el doblador de Iziku Midoriya, Justin Briner, reveló quién es su actor favorito para interpretar al protagonista, durante la premiere de ‘My Hero Academia: Heroes Rising’. “De hecho, vamos con Tom Holland”, fueron sus palabras.

¿Quién es Izuku? Es un estudiante de la Clase 1-A de la Academia que en un inicio no presentó ningún don. Sin embargo, logra captar la atención del legendario héroe All Might y se convierte en su alumno más cercano.

“Spider-Man ¡está súper cerca! Ambos tienen esa energía y ambos sonamos similar, así que creo que sería genial”, explicó Briner.

Anime Japan 2020 tendría un panel para My Hero Academia. Créditos: Composición

En cuanto a All Might, indicó que se trataría de una combinación entre George Clooney y Dwayne Johnson. “La idea sería algo así como que a The Rock le pusiera la voz Clooney. Algo así, una combinación rara de ambos”, finalizó.

¿De qué trata My Hero Academia?

En el extranjero existe una ciudad gigante, flotante, creada por el hombre: I-Island. La película tendrá lugar tras el arco del examen final, en verano, pero antes del arco de entrenamiento del bosque. Asimismo, se revelará más información del pasado de All Might.