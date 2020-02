Tras los sucesos de Avengers: Endgame, muchos de los personajes favoritos no volverán, los sobrevivientes protagonizarán nuevas historias y una nueva generación de superhéroes tomará las riendas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Las expectativas por las futuras entregas de la franquicia son altas y Charles Murphy está un paso adelante nuevamente. A través de Twitter, el insider dio a conocer las fechas de estreno de las 4 cintas ya confirmadas por Marvel. Sin embargo, advierte que “podría estar sometido a cambios”.

Black Phanter 2

La secuela de Pantera Negra dará inicio a la Fase 5 y, al parecer, conectará con los sucesos de “Thor: Love and Thunder”, la última entrega de la Fase 4. Namor es uno de los personajes más sonados para aparecer y tomar por sorpresa a los fans de los cómics.

Blade

Se trata de uno de los filmes más esperados ya que significaría el escenario perfecto para la introducción de personalidades más oscuras a la franquicia. El reboot del famoso cazavampiros ‘Blade’ estaría protagonizado por Mahershala Ali, ganador del Oscar por Green Book, en reemplazo de Wesley Snipes.

‘Capitana Marvel 2’

Kevin Feige la quiere como la cara visible del ‘Nuevo Marvel’ y Brie Larson está entusiasmada por el futuro de su personaje. Poco se conoce sobre la película, pero se cree que un miembro de los Jóvenes Vengadores, Hulkling, haría su debut.

Ant Man 3

Al parecer, la producción de la película comenzará una vez que finalicen las grabaciones de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Thor: Love and Thunder”. Esta sería la quinta vez que Paul Rudd aparezca en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En cuanto a los otros misteriosos proyectos, los fans presumen que se tratarían de los Cuatro Fantásticos y los X-Men ahora que Disney se hizo con los derechos cinematográficos. Lo cierto es que solo es cuestión de tiempo para que compartan pantalla con el resto de superhéroes.