The Batman: Willem Dafoe sería el nuevo Joker en la cinta de Matt Reeves

Desde que anunciaron una nueva película de DC, The Batman, a muchos no les gustó la idea que sea Robert Pattinson el protagonista de la historia y peor aún cuando no tenía el peso ideal para darle vida al “Caballero de la noche”.

Sin embargo, poco a poco se ha ido aceptando la idea que sea él quien encabece la cinta, pero los fans quieren decidir quién será el que interprete al villano favorito de todos, por lo que en redes sociales proponen a Willem Dafoe como Joker.

Las peticiones se han incrementado en Twitter, en el que varios usuarios coinciden que Willem Dafoe no necesitaría de una caracterización muy compleja, ya que tendría un gran parecido con el personaje de los cómics.

Please do it🙏

willem dafoe as joker pic.twitter.com/WETTn36dwZ — 3ʍoƦi (@Amr_Muhamed7) February 24, 2020

Ahora, un nuevo informe del portal web We Got This Covered (WGTC), anunció que Matt Reeves está evaluando la posibilidad para incorporar a Joker, sin embargo, aún no está del todo asegurado que la cinta respetará el Universo Cinematográfico de DC.

Y aunque para la primera entrega ya se confirmó parte del elenco, es muy poco probable su incorporación en la cinta, por lo que quedaría para una segunda parte, según mencionó el medio VIX.

Por otro lado, Todd Phillips detalló para Entertainment Weekly, que el Joker de Joaquin Phoenix jamás conocería al Batman de Robert Pattinson, debido a que la película se alejaba mucho de los cómics de DC, no obstante, podría estar en una posible secuela con su propio “Caballero de la noche”.