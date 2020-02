Semanas atrás, fans inundaron las redes sociales con mensaje sobra la posible salida de SpiderMan del Universo Cinematográfico de Marvel ante la falta de un acuerdo entre Sony y Disney.

Ahora que todo parece volver a la normalidad, Tom Holland ha revelado que ya conoce todos los secretos sobre ‘SpiderMan 3’, algo que ha provocado que los fanáticos esperen su primer spoiler.

En conversación con el canal de YouTube “Hey U Guys” en la gira promocional de ‘Onward’, la nueva película de Pixar en la que él presta su voz a uno de los protagonistas, Hollandno solo habló de su nuevo proyecto, sino también sobre lo que veríamos en la cinta del arácnido. Eso sí, dijo que aprendió una lección sobre los spoilers.

“Lo sé todo. He tenido una gran reunión de presentación con Marvel y Sony hace dos semanas atrás y los secretos están aquí. Pero también he hecho ya como mil entrevistas así que ahora sé cómo no volver a hacer spoilers de una película nunca más”, enfatizó Tom Holland.

El actor reveló que se siente agradecido y emocionado por volver a ser el Hombre Araña una vez más. Además, espera que la relación Marvel y Sony dure por un largo tiempo: “No puedo esperar, en realidad no puedo esperar para filmar la cinta”.

Se prevé que Spider-Man 3 llegará a los cines el 16 de julio de 2021.