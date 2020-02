Sonic: the hedgehog se estrenó el 14 de febrero y desde ese momento no ha parado de obtener gran recibimiento del público y esto se mostró con los más de 200 millones de dólares recaudados en taquilla a nivel mundial.

La cinta de Jeff Fowler le estaría haciendo la competencia a Detective Pikachu, por ser dos largometrajes basados en videojuegos. Sonic, hasta el momento, lleva recaudado 203.1 millones de dólares mientras que la ficción basada en el personaje de Pokémon tiene 433 millones de dólares.

Con ello, se considera que el erizo azul seguirá obteniendo mayores ganancias en taquilla, no obstante, no ha sido uno de los más populares en ventas a comparación del “top 5” de todas las ficciones basadas en los juegos como Warcraft: el origen (439 millones de dólares), Pokémon Detective Pikachu, Proyecto Rampage, Prince of Persia: las arenas del tiempo y Resident Evil: el capítulo final.

En el caso de Sonic, estaría ocupando el puesto 12, por lo que solo queda esperar hasta ver cuánto recaudará en total. Por otro lado, esto es una buena señal para las futuras adaptaciones que están en camino como Uncharted con Tom Holland como Nathan Drake, Monster Hunter de Paul W.S. Anderson y, por último, Borderlands a cargo de Eli Roth.

Sinopsis y personajes de Sonic

Sonic The Hedgehog contará las aventuras del famoso erizo azul de Sega y su lucha contra el malvado Dr. Robotnik. El portal Paramount Pictures México presenta la siguiente sinopsis:

“SONIC LA PELÍCULA es una comedia basada en el videojuego de SEGA más famoso del mundo: protagonizado por Sonic, el súper veloz erizo azul. La película muestra las aventuras de Sonic en la Tierra, al lado de Tom Wachowski (James Marsden), su nuevo mejor amigo. Entre los dos tendrán que intentar detener al malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que quiere capturar a Sonic para usar sus inmensos poderes y así conquistar al mundo”.