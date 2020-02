Wesley Snipes regresaría a La Casa de las Ideas. Marvel Studios aprovechó la Comic-Con de San Diego de 2019 para anunciar al dos veces ganador del Oscar, Mahershala Ali, como el protagonista del reinicio de Blade.

A pesar que no existe noticia alguna sobre el director o escritores que estarán en el proyecto, y aún no hay una pista de una fecha de lanzamiento, se cree que la película del cazador diurno se estrenará en la Fase 5 del UCM. El escenario más probable es que comience a filmarse en algún momento de 2021.

Blade de 1998 es posiblemente una de las películas de cómics más importantes que se haya hecho y para muchas personas, Wesley Snipes es la versión definitiva del personaje, por lo que no es una sorpresa que los fanáticos desean que aparezca en la nueva película.

Morbius en Blade de 1998

Esto podría hacerse realidad, ya que según informa la web We Got this Covered, Marvel planea darle el papel de Drácula a Snipes en el reinicio de Blade.

A pesar que esta información no está confirmada, sería interesante ver al actor como el antagonista del personaje que lo hizo conocido en el mundo.

A unque también existe gran parte del fandom que no desea verlo como un villano y prefiera que tenga un cameo a manera de homenaje, solo queda esperar las próximas semanas para saber si este reporte es cierto y se confirme.