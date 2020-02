La estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, Mark Ruffalo dio a conocer que la lucha del CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, por realizar la primera película de un personaje femenino dirigido por una mujer le pudo costar su trabajo.

Feige, responsable del éxito del UCM de Marvel, estuvo a punto de dejar de ser el presidente de la compañía luego de enfrentarse a los accionistas de Disney para lograr su cometido, él buscaba una cinta de una heroína y quería que Black Widow tuviera una. No imaginó que Capitana Marvel también tendría la suya.

“Kevin Feige vino y me dijo ‘escucha, quizás mañana ya no esté aquí’. Ike Perlmutter (en ese momento, el mayor accionista de Disney) no cree que nadie vaya a ver una película de superhéroes protagonizada por una mujer. Entonces, si sigo aquí mañana, sabrás que he ganado la batalla'”, compartió el actor en una entrevista para The Independent.

Avengers: Edgame: escena ‘girl power’

Como comentó en su momento Ruffalo, Marvel está tratando de aumentar la inclusión en sus producciones tanto en sus películas como en los próximos programas de televisión para Disney +.

Black Widow, tráiler oficial

Sus futuras películas The Eternals y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings contarán con actores de diversas nacionalidades y de la comunidad LGBTI.

“Para mi esa ‘pelea’ de Feige con Disney cambió todo para Marvel y su UCM. Ningún otro estudio está siendo tan inclusivo a este nivel”, comentó Ruffalo.