Indiana Jones 5 está a solo meses de comenzar la producción. Harrison Ford, incluso está volviendo a aprender cómo usar el icónico látigo del personaje.

Aún no se sabe nada sobre la historia de la película, pero Ford tiene altas expectativas para Indiana Jones 5 y lo compara con el éxito del UCM: “Realmente no quiero darles lo que quieren ver. Quiero darles algo que no anticiparon ver.

Creo que están acostumbrados a un cierto grado de decepción cuando vuelves a ver la película; quiero decir, sin duda, las películas de Marvel han sido un ejemplo espectacular de éxito que funcionó al revés.

Lo mataron. Bueno, no vamos a hacer otro Indiana Jones a menos que estemos en condiciones de matarlo. Queremos que sea lo mejor", indicó el famoso actor.

En el evento BAFTA de este año, fue la directora de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quién confirmó que el estudio está trabajando en la quinta película de Indiana Jones.

Kennedy dijo que la película comenzará algún tiempo después de los eventos de ‘Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal’, y desmintió los informes de que Disney planeaba reiniciar la franquicia. También confirmó la participación de Ford, diciendo que “él no puede esperar”.

La participación del actor se anunció cuando los planes para la película salieron a la luz. Steven Spielberg también regresa y agregó: “Solo habrá un actor interpretando a Indiana Jones y ese es Harrison Ford”.

Ford ha hecho declaraciones similares, indicando que espera que Indiana Jones muera con él. “Nadie va a ser Indiana Jones”, respondió Ford cuando se le preguntó acerca de un sucesor del papel. “¿No lo entiendes? Soy Indiana Jones. Cuando yo me haya ido, él se habrá ido. Es fácil."

Indiana Jones 5 originalmente programó su lanzamiento en mayo de 2020. Desde entonces, se ha retrasado en el calendario de Disney hasta el 10 de julio de 2021.