Disney: director de ‘Día de la Independencia’ está en planes para la tercera entrega

Una de las películas de ciencia ficción más exitosas, ha sido sin dudas Día de la Independencia de 1996, la cual obtuvo muy buenas ventas en taquilla y hasta hoy, sigue siendo muy recordada por los fanáticos de este género.

Aunque la cinta ya tuvo una secuela llamada Día de la Independencia: Contraataque, estrenada en 2016, no fue bien recibida por los seguidores y más aún porque no apareció Will Smith y no tuvo la misma esencia que la primera entrega.

Día de la independencia

No obstante, Roland Emmerich, director de las dos películas, anunció en una entrevista a CinemaBlend, que estuvo en conversaciones con Fox para adaptar una tercera parte.

“Naturalmente, había hablado con Fox al respecto, y luego, cuando los compraron, dije: ‘Bueno, eso probablemente se acabó’. Pero no lo sé. Ya veremos, es como si pudiera suceder, no podría suceder”, el cineasta explicó que antes la compra de Disney con la cadena Fox, creyó que sus posibilidades se verían limitadas.

Sin embargo, dejó en claro el interés de la casa del ratón por la nueva entrega. “Hollywood es un lugar extraño en estos días, porque tengo la sensación de que Disney tal vez se encuentre interesado en realizarlo. Les gusta ese tipo de película de franquicia”, finalizó Emmerich.

Solo queda esperar la decisión final de la casa del ratón para ver en la pantalla grande El día de la Independencia 3. Hasta el momento, tampoco se sabe la trama que contará y cuáles serán los personajes que continúen.