Deadpool 3: Taika Waititi sería el próximo director de la esperada película

Después de que Disney comprara Fox, muchos seguidores se empezaron a preguntar qué pasaría con Deadpool. Queda claro que Ryan Reynolds se había ganado a sus fanáticos, por lo que colocar a un nuevo actor que lo interpretara hubiera sido un error fatal de parte de la compañía.

Pero todo parece que se acomoda en la ‘Casa del ratón’ y el actor ya tendría un acuerdo para seguir perteneciendo a la franquicia. Él se mantendrá como Wade Wilson; sin embargo, el dilema es que tal vez las dinámicas del personaje cambien para siempre.

El Deadpool de Fox es cínico, hilarante y extrovertido, características que no son nada comunes entre los personaje de Marvel Studios. No obstante, ya es una ganancia que el personaje tenga la oportunidad de quedarse en el MCU con el mismo actor, cosa que al parecer no pasará con los X-Men.

Según un informe de WGTC, la estrella principal y los guionistas ya está listos para trabajar, pero aún queda un vacío pendiente y es la silla de director. Todo señala a Taika Waititi entre las posibilidades de los ejecutivos como un candidato potencial para realizar la película, algo que no suena completamente descabellado teniendo en cuenta su historial en la pantalla grande.

Por el momento, tendremos que esperar un poco más hasta recibir noticias sobre la tercera entrega de Deadpool, pero al menos nos queda el consuelo de que las cosas empiezan a tomar un poco más de forma.