The Batman: con Robert Pattinson tendría otra Harley Quinn ¿adiós Margot Robbie?

Uno de los personajes más aclamados del Universo Extendido de DC se trata de Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, en dos ocasiones: ‘Suicide Squad’ y ‘Birds of Prey’. En la primera entrega, sorprendió a la audiencia creando una legión de seguidores, pero su carisma no fue suficiente para salvar a la segunda película del fracaso en taquilla.

Según dio a conocer We Got This Covered, Warner Bros planea tener “dobles” o “reemplazos” de considerable renombre en el futuro en caso de cualquier eventualidad. Asimismo, reveló la introducción del personaje al universo que Matt Reeves está creando junto a Robert Pattinson, pero la actriz podría ser otra.

Como se recuerda, el nuevo Batman podría no pertenecer al DCEU donde se desarrollan ‘Batman v Superman’, ‘Justice League’, ‘Shazam’, ‘Wonder Woman: 1984’, ‘Suicide Squad’ y ‘Birds of Prey’. En cambio, podría compartir el mismo universo del Joker de Joaquin Phoenix.

La secuela de la exitosa película de Todd Phillips está más cerca de volverse una realidad, pese a la negativa inicial del actor protagonista. Tras los sucesos de la primera entrega, el sanatorio para enfermos mentales donde Arthur Fleck se encuentra retenido será un escenario recurrente. Posiblemente, sea el lugar donde la nueva Harley Quinn haga su aparición.

Joker y Birds of prey: película de Harley Quinn superó a la de Joaquin Phoenix

¿Quién es Harley Quinn?

La doctora Harleen Frances Quinzel era una psiquiatra del asilo Arkham cuando se enamoró del Joker. Ella lo ayudó a escapar y se convirtió en la villana Harley Quinn.

Fue creada por Paul Dini y Bruce Timm para Batman: La Serie Animada, y su popularidad fue tal que pronto pasaría a formar parte regular del Universo DC.