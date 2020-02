Benedict Cumberbatch podría interpretar a Drácula en nueva película de Universal

Hay actores que simplemente nacieron para ciertos papeles. Tal es el caso de Benedict Cumberbatch, quien es voceado para ser el encargado de interpretar a Drácula en la última película de Universal.

Luego del fracaso de cintas como Drácula: la historia jamás contada y La Momia, Universal Studios había abandonado la idea de hacer una película donde distintos monstruos de su franquicia participen juntos.

Sin embargo, la casa productora ha empezado un proyecto en el que destacarán remakes individuales de cada uno de los temibles personajes y el primero ya está apunto de estrenarse: El Hombre Invisible será su carta de presentación.

Benedict Cumberbatch prepara también la llegada de Dr. Strange 2. Foto: difusión.

Según fuentes de We Got This Covered, Universal maneja la idea de que Benedict Cumberbatch interprete al conde Drácula en la siguiente película de la franquicia. Renfield fue anunciada por Universal y será dirigida por Dexter Fletcher.

Mira aquí el tráiler de El Hombre Invisible:

La cinta será una comedia negra y narrará la historia de R.M. Renfield, el desquiciado ayudante del vampiro más temido de la historia. En ese sentido, el intérprete de Sherlock Holmes y Doctor Strange no tendría un rol protagónico, pero sí uno fundamental para la trama.

Además de la estrella de Marvel, también se especula que otro artista experimentado se una a este proyecto de Universal Studios. Ryan Gosling, actor que hizo el papel de Sebastian en La La Land, ha sido tentado por la compañía para un próximo remake de sus clásicos monstruos.