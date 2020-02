Una de los mayores escándalos en Hollywood lo protagonizaron Amber Heard y Johnny Depp, con la opinión pública en contra de la actriz, después del lanzamiento de un audio en donde confirma que agrede a su ex esposo.

Sin embargo, a pesar de esto, parece que Heard no perderá el papel de Mera en Aquaman 2, ni su posición como portavoz de L’Oreal.

Según indica Screen Geek y el portal web We Got this Covered, la actriz continuará en el universo cinematográfico de DC en la segunda parte de Aquaman.

“A Warner Bros no le importan las acusaciones hechas sobre Amber Heard ni les interesan las redes sociales. Como tal, no pasará nada con su papel en Aquaman 2 y no considerarían despedirla. Las peticiones para que la retiren de L’Oreal también son muy poco probables. L’Oreal dirige las páginas de redes sociales de Amber Heard y la quiere mucho".

La fuente también afirmó que lo que la gente ha escuchado sobre la situación no es toda la historia, diciendo:

“De hecho, hay mucho más en estas acusaciones que lo que se ha revelado hasta ahora. Es por eso que Amber Heard no le ha respondido a Johnny Depp. Si bien las grabaciones de audio con Amber Heard no se oyen bien, Amber todavía tiene pruebas increíblemente perjudiciales contra Johnny Depp. Dicho esto, Amber Heard y su equipo legal han optado por hacer todo lo relacionado con su caso en la corte en lugar de depender de las redes sociales".

Independientemente de si esto es correcto o no y de que todavía hay más por revelar, el público sigue en contra de Heard, con la petición de sacarla del papel de Mera en Change.Org, que cuenta con más de 300 000 firmas.