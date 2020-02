La temporada 10 de The Walking Dead ha marcado la recta final para los personajes que han sobrevivido desde que inició la propagación del virus en todo el mundo. Sus últimos capítulos se caracterizan por su nivel de crudeza y terror como nunca antes se había visto en la serie.

En contraposición, el segundo spin-off de la franquicia, World Beyond, opta por un tono más juvenil y un elenco de adolescentes más adaptado al mundo post-apocalíptico que Rick Grimes y sus compañeros. La interesante propuesta ha despertado el interés del fandom quienes no pueden esperar más por su estreno.

Mira el nuevo tráiler de World Beyond aquí

En el colorido avance se aprecia a los protagonistas con un espíritu de aventura sin miedo a conocer el mundo que les tocó conocer. Una nueva generación que promete ofrecer una perspectiva diferente y renovar la franquicia.

Cabe resaltar que a diferencia de ‘The Walking Dead’ y ‘Fear the Walking Dead’, el nuevo show no llegará para quedarse ya que solo tendrá dos temporadas. Así lo anunció la presidenta de AMC, Sarah Barnett.

“World Beyond es una serie cerrada de dos temporadas que contará una historia muy específica y única”, fueron las palabras de la presidenta de AMC.

¿El motivo? “Lo que estamos haciendo ahora es experimentar (…). Scott Gimple, el jefe de contenido de este universo, y su equipo están planeando otros experimentos en este espacio, incluyendo especiales, series digitales de formato corto y otras innovaciones formales”, explicó.