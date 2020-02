Sandra Oh será la protagonista de The Chair, la nueva serie de Netflix y la primera producción de los creadores de Game of Thrones para la plataforma.

La serie será una comedia dramática y contará con seis episodios de media hora en su primera temporada. The Chair se centrará en la disputa por la presidencia del Departamento de Inglés de una importante universidad.

La historia fue creada por Amanda Peet y será desarrollada por Dan Benioff y D.B. Weiss, los creadores de una de las series más populares de los últimos años: Game of Thrones.

Esta producción será la primera que los artistas hagan luego de abandonar HBO para firmar un millonario contrato con Netflix.

Sandra Oh, quien fuera la doctora Cristina Yang, la mejor amiga de Meredith Grey en Grey’s Anatomy, también tendrá un papel protagónico en The Chair. La actriz canadiense con ascendencia surcoreana será una catedrática que pujará por la dirección del Departamento.

Además, la serie incluirá dentro del elenco a Jay Duplass, artista que ha estado en otras conocidas producciones como Transparent y Outside.

Oh alternará su actuación en The Chair con su papel en Killing Eve, ficción con la que ya ha ganado un Globo de Oro. La serie ha sido renovada para una cuarta temporada y su fecha de lanzamiento será el 26 de abril.

Un momento memorable

Sandra Oh fue una de las estrellas presente en la última ceremonia de los premios Oscar. La actriz se llevó el show con su reacción cuando Parasite consiguió el premio a ‘Mejor dirección’: su alegría al enterarse del veredicto la hizo saltar y aplaudir efusivamente.