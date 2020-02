Deadpool 3 cambiaría la clasificación R a pedido de Disney

Tras la confirmación de Ryan Reynolds de que la tercera película de Deadpool era un hecho, y sabiendo que ahora estará a cargo de Disney, la gran pregunta que se empezaron a hacer los fanáticos era si la cinta continuaría siendo de Clasificación R.

Esto debido a que las hazañas e irreverencia del personaje en las dos primeras entregas son incompatibles con las normas que suele tener la compañía para sus películas. Y si bien en un principio se había asegurado que todos los contenidos que alguna vez pertenecieron a Fox continuarían enfocados en el público adulto, esto habría tomado otro rumbo recientemente.

Nueva información de We Got This Covered afirma que 'La casa del ratón’ está considerando hacer de Deadpool una entrega PG-13 alejándose de los contenidos rectamente para adultos. Pero, ¿qué pasará con el estilo del personaje?

Aunque esto puede sonar injustificable para cualquiera de los seguidores de este popular antihéroe, el estudio tiene buenos argumentos para hacerlo y es que ellos no quieres por ningún motivo tener un fracaso como el de Harley Quinn.

Por el momento el largometraje se encuentra en una etapa inicial de producción, por lo que solo queda estar pendientes a las futuras decisiones de Disney.