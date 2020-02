Billie Eilish sigue cosechando premios y rompiendo récords a su paso a pesar de tan solo tener 18 años. La cantante estadounidense ha batido tres impresionantes marcas con el tema que escribió e interpretó para la siguiente película de James Bond.

Con ‘No Time To Die’, Eilish consiguió su primer sencillo número uno en todo Reino Unido, la mejor semana de apertura para un sencillo en lo que va del 2020 y el mayor debut de la historia de un tema de la franquicia del Agente 007.

La californiana fue elegida para escribir el tema de ‘No Time To Die’ junto a su hermano Finneas O’Connell, ex actor de la serie Glee. En declaraciones al portal GQ Hype, detalló el proceso de creación del tema de la película.

“Pudimos leer las primeras 20 páginas [del guion], lo que obviamente fue increíble. Nos dio un buen manejo y una idea de hacia dónde iría la canción y el tono”, reveló el artista.

Cuando el tema estuvo listo, los hermanos O’Connell tuvieron que esperar la aprobación de los productores de la última cinta que tendrá a Daniel Craig interpretando a James Bond. “No es tuyo hasta que sea aprobado para la película, de alguna manera. Lo entiendo y se agrega a una cierta cantidad de, digamos, emoción”, agregó

Mira aquí la presentación de Billie Eilish en los BRIT Awards 2020:

Luego de protagonizar ’007: Casino Royale’, ’007 Quantum’, ’007 Operación Skyfall’ y ’007 Spectre', Daniel Craig cerrará con ‘No Time To Die’ una larga etapa haciendo el papel del espía más popular del mundo. Una nueva generación de agentes espera su turno.