El personaje de Batman ha calado hondo en los actores que lo interpretaron a través de los años. El último responsable de honrar al icónico superhéroe se trata de Robert Pattinson, quien tuvo que lidiar con la desaprobación de los fans.

Su pasado como el famoso vampiro de la saga ‘Crepúsculo’ es un estigma que ha cargado desde hace doce años. Por esto, su nuevo rol como el encapuchado enmascarado es una oportunidad única para relanzar su carrera y ganarse el respeto de los seguidores.

En los último días, nuevas fotos y vídeos sobre el rodaje de la película han salido a la luz y las opiniones del fandom no se hicieron esperar. Si bien muchos detractores aún lo comparan con sus predecesores, Christian Bale y Ben Affleck, el último le dio su aprobación.

“Creo que Robert es un gran actor, lo va a hacer genial”, declaró el actor cuando Jake Hamilton le pidió su opinión sobre el desempeño de Pattinson en ‘The Batman’ durante una entrevista.

Batman: motivos por los que Ben Affleck dejó su papel

Tras estas palabras, ahondó en las razones por las que decidió abandonar el papel del superhéroe de DC. Además de sus problemas personales y de alcoholismo, la falta de pasión fue determinante.

“De alguna manera perdí mi pasión por contar esas historias [...] si no es lo más importante del mundo para ti, no vas a hacer una muy buena película. Merece ser hecha por alguien que muera por hacerlo y no puede esperar, y ese no era yo en ese momento, así que seguí adelante”, finalizó Ben Affleck.