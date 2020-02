Friends: ¿Cuándo se estrenará el capítulo especial en HBO Max?

Después de largas negociaciones, el sueño de muchos fanáticos de la popular serie Friends se hizo realidad. HBO Max anunció el viernes que se encuentra produciendo un episodio especial de la serie junto al elenco original.

Así, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer marcarán su regreso al estudio 24 de Warner Bros. en Burbank, California, set original de la serie.

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross retomarán la historia de la icónica sitcom. El último capítulo, titulado ‘The last one’, puso fin a 10 exitosas temporadas en 2004.

HBO Max, el nuevo servicio de streaming de Warner, ha conseguido una introducción al mercado inmejorable. Luego de comprarle a Netflix los derechos de transmisión de la serie original, este capítulo especial será exclusivo de la plataforma.

El especial conocido hasta el momento con el nombre de ‘The one where they got back together’ así como todas las temporadas de Friends estarán disponibles en HBO Max a partir de mayo, mes del lanzamiento oficial del servicio.

¿Cuánto ganará el elenco por grabar el episodio especial?

Se conoció que tanto los actores como David Crane y Marta Kauffman, creadores de la serie, recibirán el doble del salario que recibían por grabar un episodio del show. Se calcula que el monto aproximado que cada uno ingresará ronda entre los $2.5 y $3 millones.