Fredy vs, Jason fue la cinta que enfrentó a los dos más grandes asesinos del cine de terror y que se hizo realidad en 2003.

A pesar que las críticas no fueron favorables para la película, es considerada por algunos fanáticos del terror, como una cinta de culto.

La cinta es considerada como la octava entrega oficial de la franquicia Pesadilla en Elm Street y la undécima del Viernes 13.

Al parecer, esta producción tendría un remake o reinicio. Así lo informa la página web We Got This Covered, que indica que el personaje creado por Wes Craven tendría una serie y que el crossover con Jason sería excusa para promocionarla.

Desafortunadamente, los problemas legales con los derechos de la franquicia ‘Viernes 13’ están impidiendo que las cosas avancen oficialmente.

Sin embargo, si el caso judicial se resuelve pronto, los productores de ambas series están Interesados ​​en desarrollar un nuevo remake de Freddy vs. Jason.

La página también indica que el plan sería hacer una nueva película de Nightmare On Elm Street y una nueva película de Viernes 13 primero, y luego hacer la transición a la nueva versión de Freddy vs. Jaso .

Solo queda esperar algún anuncio oficial que indique que la película está en planes de producirse, algo que alegrará a los seguidores de los dos íconos del cine de terror.