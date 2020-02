Danny Trejo, actor conocido por protagonizar ‘Machete’, es considerado como el actor que más veces ha muerto en el cine hollywoodense.

Este informe ha sido publicado gracias a un estudio de Buzz Bingo, que recogió datos de la página web IMDb y Cinemorgue.

El total de muertes que ostenta el actor en el cine es de 65 veces, las cuales son ajenas a causas naturales. Esta cifra supera a las 60 ocasiones en la que Christopher Lee ha fallecido en el séptimo arte, el tercer lugar lo ocupada Lance Herinksen con 51 ocasiones.

A pesar de la creencia popular, Sean Bean no encabeza la lista, ni siquiera aparece entre los nombres del top 10, entre los que se encuentran Vincent Price (41 muertes), Dennis Hopper (41), Boris Karloff (41), John Hurt (39), Bela Lugosi (36), Tom Sizemore (36) y Eric Roberts (35).

El estudio también muestra las probabilidades que tiene un actor para morir en pantalla. Esta lista la lidera Kit Harington con un 62,5%, en el de las mujeres es A.J. Cook, con un 50% de posibilidades de perecer.

Kit Harington es el actor con más posibilidades de morir en la pantalla grande, según el estudio de Buzz Bingo.

Cabe resaltar que el estudio solo cuenta las muertes que ocurren en el cine, más no las que suceden en la televisión, por lo que el deceso de Trejo visto en The Flash no entra en el conteo.