El cine peruano será el invitado de honor en el Festival de Guadalajara

El cine peruano está de gala. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) eligió al Perú como país invitado de honor y podrá dar a conocer su cinematografía en uno de los eventos más importantes de la región.

Cintas peruanas serán parte de la competencia del FICG y también de una selección especial por parte de la organización.

Este año, destaca la inclusión de tres películas nacionales en la sección oficial del Festival:

Competencia de Largometraje Iberoamericano de Ficción

“La Bronca” de Daniel y Diego Vega

Competencia de Largometraje Iberoamericano Documental

“El Canto de las Mariposas” de Nuria Frígola Torrent

Competencia de Cortometraje Iberoamericano – Ficción

“El silencio del río” de Francesca Canepa

Asimismo, las siguientes películas serán programadas como parte del ‘Premio Maguey Illuminatio’: “Miss Amazonas”, de Rafael Polar, “Mapacho”, de Carlos Marín; y “Retablo” de Álvaro Delgado-Aparicio.

El Festival de Guadalajara también entregará el 'Mayahuel Iberoamericano’ a la obra del director Francisco Lombardi, quien presentará las versiones restauradas de “La ciudad y los perros” (1985), “La boca del lobo” (1988), “Caídos del cielo”(1990), “Bajo la piel” (1996) y “Ojos que no ven” (2003).

Además, la muestra de cine contemporáneo contará con once obras peruanas de muy reciente estreno o aún no estrenadas en el circuito nacional:

“Wiñaypacha” de Oscar Catacora

“Canción sin nombre” de Melina León

“Los Helechos” de Antolín Prieto

“La pasión de Javier” de Eduardo Guillot

“La cantera” de Miguel Barreda Delgado

“Frontera azul” de Jorge Carmona y Tito Kóster

“La restauración” de Julio Alonso Llosa

“By the name of Tania” de Mary Jiménez / Bénedicte Liénard

“Máxima” de Claudia Sparrow

“Mataindios” de Oscar Sánchez y Robert Julca

“La revolución y la tierra” de Gonzalo Benavente

Por otro lado, los jurados peruanos de las diferentes secciones internacionales incluyen a Salvador del Solar (Jurado Largometraje Iberoamericano de Ficción), Inti Briones (Jurado Largometraje Iberoamericano Documental) y Milton Guerrero (Jurado Premio Rigo Mora).

Para finalizar con la participación peruana, el director de fotografía y productor Inti Briones brindará una Master Class a las personas acreditadas en la Sección Industria del 35 FICG.