Cuando salieron los primeros diseños de Sonic para la película live action, el resultado no agradó a muchos por considerarlo muy diferente a la versión de los videojuegos, por lo que, la producción decidió hacerle cambios.

Sin embargo, se filtró una imagen del erizo azul con una apariencia bastante extraña, el cual hizo creer a los espectadores que se trataba de uno de los primeros bocetos del personaje para la cinta, en la que aparece caracterizado como más humano.

Fanart de Sonic. Créditos: Damir G. Martin

Aunque la ilustración confundió a muchos, en realidad se trataría de un diseño en Reddit cuyo título original es “Rediseño de la película de Sonic filtrado”, así lo habría desmentido los usuarios de la red social, indicando que es una fan art de Damir G. Martin.

El artista también explicó en el portal web, que su trabajo lo hizo inspirado en el logo de SEGA y que los guantes que llevará el protagonista son para evitar que se cause daños cuando realice las carreras de gran velocidad.

Aunque el resultado ha causado sorpresa para muchos fanáticos, no cabe dudas que se trata de un diseño muy original del erizo azul pero que, para alegría de los espectadores, no salió en Sonic: the Hedgehog. En cuanto al rediseño del personaje, costó un total de 5 millones de dólares, pero algunos aluden como justo por los buenos resultados en taquilla que tuvo la película.

La trama encierra al personaje principal, quien debe viajar hasta la Tierra para poder salvar el suyo y en el camino, se encontrará con un humano llamado Tom Wachowski que se volverá su amigo y lo ayudará a derrotar al malvado Dr. Robotnik a cargo de Jim Carrey.