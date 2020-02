Hace 91 años, un 21 de febrero de 1929, nació uno de los comediantes más importantes de México y de todo el habla hispana, Roberto Gómez Bolaños, alias ‘Chespirito’. Lamentablemente, el intérprete falleció el 14 de noviembre de 2014, hecho que conmocionó a todo el país azteca y el mundo entero.

Para conmemorar el día de su cumpleaños, la compañía estadounidense Google decidió hacerle un homenaje y puso su rostro como imagen del doodle, el cual cambia de diseño según la fecha significativa. Sin embargo, aquí decidimos recordar a los personajes más emblemáticos del comediante, los cuales son recordados por niños, jóvenes y adultos.

El Chavo del 8

Sin lugar a dudas, ‘El Chavo’ es la figura más querida por los fanáticos de Roberto Gómez Bolaños. Aquel niño que vivía en el barril de la vecindad hizo su primera aparición en pantallas el 20 de junio de 1971. La última emisión de ‘El Chavo del 8’ como programa independiente fue el 1 de enero de 1980, aunque perduró en pantallas hasta el 12 de junio de 1992 como parte de Chespirito. Asimismo, existen países que aún transmiten la serie mexicana como parte de su programación habitual.

‘El Chavo’, quien no se le conoce un verdadero nombre, es un niño huérfano que vive en el barril de una vecindad de clase media baja mexicana. Se ganó el cariño del público por sus ocurrencias, disparates y frases célebres. “Fue sin querer queriendo”; “bueno, pero no se enoje”; “es que no me tienen paciencia”; “se me chispoteó”; “vas a ver a la salida”; “pipipipipipi”, y su clásico “eso, eso, eso”, son algunas de las palabras más recordadas por sus seguidores.

El Chapulín Colorado

‘El Chapulín Colorado’ es el protagonista principal de la serie que lleva su mismo nombre. Es uno de los personajes más entrañables de ‘Chespirito’ y es poco común, pues, a pesar de ser un superhéroe, no cuenta con habilidades como las de Superman o Batman.

‘El Chapulín’ causaba situaciones graciosas porque solía equivocarse con frecuencia y atrapaba a personas inocentes en vez de los criminales. Pero, casi siempre, los casos se resolvían por alguna casualidad o algún error suyo y el crédito iba para él mismo.

A diferencia de ‘El Chavo’, este personaje sí tiene nombre completo y familia. Su nombre completo es Chapulín Colorado Lane. Su padre se llamaba Pantaleón Colorado y Roto, y era primo segundo de Juan Colorado (un cantante mariachi) y sobrino nieto de Chucho el Roto. En cuanto a su apellido materno, puede hacerse referencia a que este es familiar de Luisa Lane, la novia de Superman.

“¡No contaban con mi astucia!"; “¡síganme los buenos!”; “lo sospeché desde un principio”; “todos mis movimientos están fríamente calculados”; "se aprovechan de mi nobleza”, son algunas de las frases que más se recuerdan del personaje que vestía traje rojo con un corazón amarillo en el pecho.

El Doctor Chapatín

Es uno de los personajes más queridos de Roberto Gómez Bolaños; a pesar de que nunca tuvo un programa propio, sí disfrutó de un segmento en el programa Chespirito. ‘El Doctor Chapatín’ es un médico de avanzada edad, algo demente, mediocre y olvidadizo. Su primera aparición fue en 1968 en el programa Los Supergenios de la mesa cuadrada.

Chaparrón Bonaparte

Este personaje creado e interpretado por ‘Chespirito’ es uno de los personajes principales de Los Chifladitos y se ganó el corazón de los televidentes por sus curiosidades. A pesar de que no se menciona su lugar de origen, se presume que tiene que ver con Checoslovaquia.

Por lo que más se le recuerda a ‘Chaparrón’ es porque sufre de un rítmico impulso conocido como ‘Chiripiorca’. Este trastorno, según lo mencionan en el programa, se origina tras caerse del tejado de un edificio.

“¡Licenciado!”; “no hay de queso, nomás de papa”; “¿que tú y yo estamos locos Lucas?”, son las frases que más se le escuchó decir a este divertido personaje.