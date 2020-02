The Umbrella Academy ha sido una de las pocas series de Netflix que ha adquirido fama en muy poco tiempo, basándose además, en el cómic original de Gerard Way de My Chemical Romance.

Y desde que la producción anunció que terminó el rodaje de la segunda temporada, un nuevo material exclusivo y oficial se reveló en la cuenta oficial de Twitter de la plataforma de streaming “NX”.

Se trata de imágenes de la serie de ficción, son siete en total, en donde la primera anuncia la segunda entrega y los demás aparecen los demás personajes Hargreeves como: Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus y Número Cinco.

Elenco principal de The Umbrella Academy. Créditos: Netflix

Elenco principal de The Umbrella Academy. Créditos: Netflix

Elenco principal de The Umbrella Academy. Créditos: Netflix

Elenco principal de The Umbrella Academy. Créditos: Netflix

Elenco principal de The Umbrella Academy. Créditos: Netflix

Elenco principal de The Umbrella Academy. Créditos: Netflix

Elenco principal de The Umbrella Academy. Créditos: Netflix

“¿Esta cosa del viaje en el tiempo? Se pone complicado. ¡El elenco de Umbrella Academy está de regreso para la temporada 2!”, revela la cuenta en la red social.

En cuanto a la trama de la ficción, Justin Min, actor que le da vida a Ben, reveló en su cuenta de Instagram lo que traerá en la segunda temporada.

“Y así, Ben y yo nos dirigimos a casa. Un gran agradecimiento a nuestro elenco y equipo, que se han convertido en una segunda familia para mí en los últimos seis meses; extrañaré ver sus hermosos rostros todos los días. Y Toronto, Me enamoro más de ustedes cada año, especialmente cuando puedo huir justo antes de que el invierno empeore. No puedo esperar a que vean en qué hemos estado trabajando. La temporada 2 será salvaje “.