Netflix anunció la realización de los dos primeros contenidos originales de la plataforma en el Perú, y que verán la luz en 2021. Se trata de la bioserie del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, y de una película romántica, escrita por Bruno Ascenzo.

La biopic de nuestro goleador histórico estará a cargo de la productora argentina Torneos (desde hace 35 años, líder en su rubro), que cuenta en su haber con producciones como DirecTV Sports, Fox Deportes, TNT Sport y El Trece. La historia contará con 6 episodios y en ella se abordará la dura batalla legal del ‘Depredador’, quien en 2017 fue inhabilitado para jugar en el Mundial de Rusia 2018, donde la selección nacional clasificó tras 36 años de espera.

En cuanto a la comedia romántica escrita por Ascenzo, se rodará íntegramente en Machu Picchu y contará con la producción de la productora peruana Tondero.

Será una película ambientada en los místicos paisajes del Cusco, que narra la historia de un exitoso y controlador arquitecto español, quien, tras perder una importante licitación en el consorcio hotelero de su familia, sale de Europa en busca de nuevos lugares para la construcción de un lujoso hotel 7 estrellas. En su viaje, conocerá a una misteriosa joven de espíritu libre que, a pesar de las diferencias, prometerá cambiar su visión y posiblemente su vida.

Reed Hastings, CEO y fundador de Netflix, llegó a Lima de visita fugaz y se reunió con algunos medios de prensa en una mesa de entrevistas, para hacer oficial el anuncio de estas dos megaproducciones con sello nacional.

La República conversó con el alto ejecutivo, quien dio algunos detalles de lo que sin duda es, desde ya, uno de los anuncios más importantes para nuestro país en el rubro del entretenimiento y la televisión por streaming.

¿Esto es un comienzo para trabajar más contenidos originales en el Perú?

Así es. Es un comienzo para nosotros, porque lo que queremos es empezar a crear contenido en Perú y alrededor del mundo, se trata de compartir contenidos por todos lados.

¿Cómo describiría el talento que vio en Perú, para trabajar con nosotros?

Hay talento en todo el mundo. Nos hemos introducido al mercado hace 9 años, así que tenemos una gran base de datos de subscriptores que están esperando por ver el gran talento de aquí, en todos los ámbitos.

Hay muchos actores peruanos, por ejemplo, la actriz Stephanie Cayo que ya ha trabajado para ustedes...

Sí, ella estuvo en la serie de Netflix (‘Club de Cuervos’).

¿Ya se sabe qué actores van a participar tanto en el biopic de Paolo Guerrero como en la comedia romántica?

Aún no lo sabemos.

¿Cuáles son las fortalezas que vieron en la productora peruana Tondero, para que decidieran trabajar con ellos la comedia romántica que se filmará en Machu Picchu?

Tondero es una compañía bien conocida, pero no es la única con la que trabajamos todo el tiempo. Ellos también podrían firmar un contrato con Amazon o Disney. Es saludable para ellos tener muchas compañías donde trabajar y para nosotros tener muchas opciones en Argentina y otros países.

¿Cuál fue el proceso de elección que se hizo para la historia de la comedia peruana? ¿Había otras opciones en Perú?

No estoy muy seguro, no le pregunté al equipo de contenido. Tenemos un equipo de contenido que se encarga de elegir qué hacer en cada lugar. A veces tenemos buenos guiones como el de ‘Sex Education’, pero a veces hay buenos que no atraen a la audiencia. Se leen muchos guiones y es mucha la intuición para apostar por algo que atrape.

¿El jugador de fútbol Paolo Guerrero participará en su biopic?

No lo sé. Pero la biopic va a ser muy similar a la serie del jugador argentino Carlos Tévez (‘Apache’), y va a tener testimonios.

¿Cómo fueron los acuerdos a los que llegaron para realizar este proyecto?

No lo sé, tendría que preguntarle al equipo encargado. Tenemos tantas posibilidades de proyectos, que es imposible que esté al pendiente de todos.

¿Por qué se escogió a una productora argentina como Torneos para hacer la biopic de Paolo Guerrero?

Probablemente porque Apache fue un éxito, con un formato que funciona. El tema de Paolo Guerrero es muy controversial, eso es lo que lo vuelve buena publicidad.

Sobre Netflix y los premios de la Academia

A pesar de que las películas de Netflix fueron nominadas en los recientes premios Óscar, no regresaron con ningún premio. ¿Cuál es su postura al respecto?

Llevamos 5 años haciendo películas y Universal tiene 20 nominaciones; Disney, 23 y Netflix, 24. Son más nominaciones las que tenemos en comparación con otros y es un gran logro. Los resultados son un poco aleatorios, es difícil entrar en competencia, pero al final hay un ‘plot twist’. Así que estamos felices con nuestras nominaciones.

¿Cree que existe alguna traba para evitar que las producciones de Netflix ganen premios?

No, no creo. Hemos ganado el mejor documental. La Academia aprecia el buen arte y Parasite, según su juicio, fue la más increíble película del año. Es inusual y celebramos a Parasite como el ganador.

Precisamente, hablando de Parásitos (que este año se hizo de cuatro Óscar entre ellos, mejor película y mejor director), en 2017 Netflix trabajó con el director Bong Joon-ho en la cinta Okja, ¿hay planes de volver a trabajar con él?

Por supuesto. Tenemos muchos directores que trabajan para distintas compañías, y es saludable tener muchas opciones.

Muchos dicen que India es un buen mercado para ustedes, ¿cómo ven este panorama?

Las personas están usando el internet cada vez más en sus vidas, en distintos ámbitos. La competencia seguirá creciendo conforme lo haga el internet.

¿Cómo describiría la evolución del marketing alrededor de la audiencia y las producciones, y cómo el contenido se ha vuelto relevante para Netflix desde el 2011?

Es verdad, empezamos hace 9 años y hemos crecido conforme el internet creció y la ventaja del entretenimiento por streaming es que tú puedes escoger qué ver, y es bueno darle a la gente esta oportunidad de selección, porque ahora también se está lanzando Disney, HBO, así que los peruanos tienen muchas opciones de entretenimiento. Nosotros hemos estado aquí más tiempo y seguimos siendo el referente, y ahora estamos haciendo producciones peruanas para que las vean en todos lados.

¿En qué posición se encuentra Perú entre los subscriptores?

No lo sé exactamente. Es diferente en los países que son más pequeños. Pero a veces depende de cuánto tiempo ha estado el programa aquí. En Perú estamos muy contentos con los resultados, por lo que estamos invirtiendo más.

¿Piensa que la televisión clásica y el cine agonizan? ¿Cómo ve el futuro de las plataformas de streaming? ¿Cómo ve el futuro de Netflix?

El streaming está creciendo, pero siento que el cine sigue estable. Pienso, por ejemplo, que todo el mundo tiene Spotify, pero los conciertos siguen llenando. Son diferentes experiencias. No creo que haya habido gran cambio en el mercado. Solo que la tele hace contenido también de noticias y deportes, nosotros no tenemos comerciales, no competimos por audiencia.