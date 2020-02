Volver al Futuro: Tom Holland no tiene interés en protagonizar el remake

Los deepfakes son divertidos, impresionantes y atemorizantes a la vez. Desde que la tecnología apareció por primera vez en 2018, rápidamente se ha vuelto más refinada, permitiendo a los aficionados relanzar películas populares con los actores que elijan.

Jim Carrey en el resplandor, Bruce Lee interpretando a Neo en The Matrix y Sylvester Stallone reemplazando a Macaulay Culkin en Home Alone. Pero lo más importante de esta semana ha sido poner Tom Holland y Robert Downey Jr. en los zapatos de Michael J. Fox y Christopher Lloyd en Volver al Futuro.

Al ver el clip, es fácil concluir que serían una gran opción para una nueva versión, con Holland, quien tiene una extraña semejanza física con Michael J. Fox. Pero en una entrevista reciente, el actor descartó de manera concluyente la idea de que esto suceda y dijo: “No me interesaría porque es una película perfecta”.

Además, explicó cómo su actuación en Spider-Man: Homecoming se diseñó explícitamente después de ver Back to the Future, junto con varias otras películas icónicas de la década de 1980. De hecho, en una entrevista de 2017 con Yahoo, dijo:

“El director Jon Watts nos dio una gran cantidad de videos, películas antiguas, para ver antes de comenzar a filmar: Pretty in Pink, Back to the Future, Breakfast Club, Ferris Bueller’s Day Off. Mi objetivo era tratar de ser Marty McFly de nuestra generación. Ese era mi objetivo de todos los tiempos, y tuve la suerte de que un periodista dijo: ‘Oh, eres como Marty McFly en esta película’".

Pero incluso si Holland y Downey Jr. estuvieran interesados, no es probable que se realice una nueva versión. El director Robert Zemeckis se opone a que esto ocurra, es más se ha atrevido a decir en varias oportunidades: “sobre mi cadáver”.

En una entrevista en 2015, por el 30 aniversario de Volver al Futuro dijo lo siguiente: “Para mí, [una nueva versión es] indignante. Sobre todo porque es una buena película. Es como decir 'Vamos a rehacer Ciudadano Kane ¿A quién vamos a escoger para interpretar a Kane? ¿Qué locura, qué locura es esa? ¿Por qué alguien haría eso?”.