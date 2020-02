Los zombies no dejan de descomponerse frente a la pantalla chica, pero The Walking Dead demuestra estar en uno de sus puntos creativos más altos. Tras la emisión de su último episodio ‘The World Before’ el año pasado, los fans han esperado impacientes la continuación de la historia.

Solo faltan 4 días, para el estreno de la segunda mitad de la décima temporada de la serie y promete que los primeros episodios serán los más inquietantes de toda su historia. En esta ocasión, el gore y el terror tendrán a sus protagonistas y fanáticos en vela.

‘Squeeze’ será el capítulo que dará continuación a la historia. A modo de adelanto, AMC ha publicado los primeros minutos del capítulo que se estrenará el próximo 23 de febrero en Estados Unidos y Latinoamérica.

En el vídeo se aprecia a los personajes de Carol y Daryl, quienes fueron engañados para entrar en una cueva por Alpha, mientras ella sostiene una antorcha y los observa por encima de sus víctimas.

En cuanto al segundo episodio, ‘Stalker’, la sinopsis lo describe como “el grupo debe defender Alejandría de la amenaza de un grupo del exterior”. Según ComicBook, es comparable a la película ‘Halloween’, y hace mucho tiempo que no se veía un gran número de cadáveres en serie.

A través de su cuenta oficial de Twitter, The Walking Dead también ha compartido cuatro nuevas fotos. Algunas de las imágenes corroboran que el show sí tomo un rumbo más terrorífico a fin de mantenerse vigente en la televisión por más años.