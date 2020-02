La banda sonora original de The Matrix, realizada por el compositor Don Davis se lanzará por primera vez como un LP, el 13 de marzo de 2020.

La película, estrenada en 1999, es una de las franquicias más queridas de los últimos 25 años; que pronto estrenará una cuarta película que reunirá a gran parte del elenco original.

El disco de imagen tendrá una imagen diferente en cada lado. El lado ‘A’ presenta una imagen del código verde de Matrix, mientras que el lado 'B’ muestra a Neo (Keanu Reeves).

Según la descripción oficial, “El álbum de la banda sonora combina el dominio de Davis de los detalles musicales y la coloración en un concierto posmoderno en gran parte atonal que es complejo, oscuro e implacable”.

Lista de las pistas

Side A

1. Main Title / Trinity Infinity (3:51)

2. Unable To Speak (1:14)

3. The Power Plant (2:42)

4. Welcome To The Real World (2:25)

5. The Hotel Ambush (5:27)

Side B

1. Exit Mr. Hat (1:19)

2. A Virus (1:33)

3. Bullet Time (1:08)

4. Ontological Shock (3:31)

5. Anything Is Possible (6:48)