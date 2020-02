¿Traición? después de estar más de una década en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Robert Downey Jr. dejó el papel de Iron Man con un cierre, que es considerado por los fanáticos del personaje, como épico.

A pesar que el actor confirmó que no desea volver a Marvel con el personaje que relanzó su carrera, aún existían esperanzas que vuelva como el pedante Tony Stark.

Sin embargo, la última noticia sobre Downey Jr. decepcionará a los seguidores acérrimos de la Casa de las Ideas, ya que el actor podría firmar un millonario contrato para trabajar en la compañía rival, DC Comics.

Según informa We Got This Covered, Downey Jr. ha tenido conversaciones privadas con Warner Bros para interpretar a Hal Jordan en el DCU.

Es así que tendría uno de los papeles más importantes del universo compartido de DC, al ponerse en la piel del Linterna Verde más conocido de los cómics.

James Gunn se niega a traer de vuelta a Robert Downey Jr. como Iron Man

El director de Guardianes de la galaxia y ‘Suicide Squad’, James Gunn, fue interrogado sobre si en algún momento tiene pensado traer de vuelta al UCM a Robert Downey Jr. como Iron Man.

El cineasta afirmó que no está en sus planes esta acción y que prefiere que este personaje, que fue muy importante para la franquicia por cerca de 10 años, siga descansando. Su respuesta se dio, como era de esperar, durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram con los fanáticos, algo que James Gunn hace muy seguido.

“¿Estás interesado en traer de vuelta a Iron Man?”, le preguntó un fan a Gunn, su respuesta fue muy directa. “No, creo que el arco de Downey fue genial y es un Iron Man increíble, pero no está en mis planes”, contestó el cineasta.