Marvel: Red Hulk sería el próximo personaje en ingresar al UCM

Hulk se ha convertido en uno de los personajes más populares del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), a pesar que a muchos espectadores no les gustó su versión ‘Smart’, vista en Avengers: Endgame.

Es así que para compensar la falta de un personaje lleno de fuerza y enojo, Marvel Studios tendría en mente introducir a un personaje parecido al ‘Gigante Esmeralda’.

Nos referimos a Red Hulk, la contraparte del alter ego de Bruce Banner. La noticia fue reportada por MCU Cosmic y We Got This Covered, quienes afirman que ‘Rulk’ está confirmado para un próximo proyecto de Marvel.

Los más interesante es que Thaddeus Ross, quien hizo su debut en The Incredible Hulk en 2008 y fue visto por última vez asistiendo al funeral de Tony Stark, será el personaje que se convierta el monstruo rojo.

En los cómics, Ross toma un suero y se convierte en una versión carmesí de Hulk. Su debut en la gran pantalla también podría ser el mismo en los cómics, dada la forma en que lo hemos visto experimentando con el suero del Súper Soldado en ‘The Incredible Hulk’.

También existe la posibilidad que aparezca en una escena post créditos de Black Widow. Aunque si el personaje de William Hurt no alcanza proporciones monstruosas en esa película, se cree que veremos el debut del enorme personaje de Marvel en la serie She-Hulk ambientada para Disney Plus.