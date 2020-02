La Sirenita: Melissa McCarthy será Úrsula en el live action

El elenco para el live action de La Sirenita sigue sumándose y esta vez se trataría de Melissa McCarthy, actriz que le dará vida a Úrsula, una de las villanas más poderosas de Disney y que según rumores, ya estaba previsto su incorporación hace meses.

Sin embargo, la artista reveló la noticia sin previo aviso cuando se encontraba en el programa The Ellen DeGeneres Show: “Encarno a Úrsula, la bruja marina, y es muy divertido. Entrar en el mundo de Rob Marshall es un sueño. He estado en Londres una semana y me he dado cuenta que normalmente no estoy en un campamento de baile durante ese tiempo”, agregó.

La Sirenita - Bajo del mar

Además, McCarthy enfatizó que tanto ella, como el director, se sienten muy felices por su participación en la película. “Él está todo el rato diciendo: ‘¿Quieres tirarte por esta concha de doce metros?’ y yo respondo: ‘¡Claro! Por supuesto que quiero’. Está siendo muy creativo”.

La Sirenita estará dirigida por Rob Marshall y contará dentro del reparto a Halle Bailey como Ariel, Johan Hauer-King encarnando al príncipe Eric y Daveed Diggs caracterizando al cangrejo Sebastián.

En cuanto a la trama, la cinta dará algunos cambios de la versión que se conoce en la animación de Disney, donde la protagonista contará con mucho más poder en esta nueva versión.

Sinopsis de La Sirenita

Ariel es una pequeña sirena que está a punto de celebrar su fiesta de cumpleaños. Como regalo espera cumplir su mayor ilusión: conocer a los humanos y su mundo.