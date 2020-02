Harley Quinn volverá a la gran pantalla antes de lo pensado y pondrá al universo de DC de cabeza. Suicide Squad 2 significará la tercera aparición del personaje en el cine y los fans están a la expectativa de su futuro tras el fracaso en taquilla de ‘Birds of Prey’.

James Gunn, conocido por dirigir ‘Guardianes de la galaxia’, será el encargado de renovar al equipo de villanos en una nueva aventura que promete sobrepasar todo lo visto en la primera entrega.

A través de Twitter, se han filtrado fotos y vídeos del rodaje. Las imágenes revelaron un look completamente nuevo para Harley, quien luce un vestido rojo así como un cabello negro, rojo y blanco.

Como se recuerda, un pasado vídeo mostró a la protagonista bajando de una limusina, pero las más recientes imágenes dieron a conocer que se trata de instantes previos a una batalla en plena calle.

En contra de lo que se creería, Harley Quinn no parece afectada por el supuesto ataque. En realidad, muestra una sonrisa mientras que sostiene un arma de filo.

Una Harley Quinn renovada

Cabe resaltar que nueva apariencia evoca a su versión de los cómics perteneciente a la línea ‘The New 52’: Hot in the City. No cabe duda que es un guiño que ha sorprendido a sus más grandes seguidores.

‘Suicide Squad 2’ es uno de los proyectos más enigmáticos de DC, ya que se desconoce si se tratara de una secuela o un reboot. Además, Will Smith y Jared Leto no participarán en esta ocasión.