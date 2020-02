¿Por qué Tom Hanks no ha interpretado jamás a un villano en toda su carrera?

Tom Hanks es una de las figuras de Hollywood con más papeles a cuestas y, aún así, raramente ha sido visto en la piel de un villano. Podría decirse que cuando más se acerco a este rol fue en ‘Camino a la Perdición’ haciendo de un mafioso, pero las intenciones de este personaje siempre eran bastante nobles.

La lista de papeles de Hanks son todos conocidos y casi siempre hacen gala de personalidades amigables e incluso tiernas, por lo que a estas alturas de su carrera, el actor proyecta una imagen de bonachón. Esta idea ha sido reforzada después de que el interprete admitiese haber estado a punto de llorar tras rodar 'Toy Story 4′.

En una entrevista con The New York Times, el actor de 64 años ha reconocido que esta imagen puede jugar en su contra a la hora de interpretar un papel antagónico. “Hace mucho tiempo, mirándome a mí mismo, me di cuenta de que no puedo infundir miedo a nadie”, admitía la figura.

“Creo que tengo cierto aire de misterio, pero no de maldad. Pienso que es porque no puedo comprender a los villanos, porque los tipos malos, en general, requieren cierto grado de malicia que no creo que pueda fingir ”, finalizó la estrella.

Durante toda su carrera, el interprete se ha mostrado siempre en películas basadas en hechos reales; con personajes que demuestran las buenas acciones que pueden llegar a hacer las personas en situaciones adversas, como en el caso de ‘Capitán Phillips’ o su próximo papel en ‘Un Amigo Extraordinario’.