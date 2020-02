Todos somos marineros: ópera prima de Miguel Ángel Moulet se estrena este 20 de febrero

El 20 de febrero se estrenará Todos Somos Marineros, ópera prima del cineasta peruano Miguel Ángel Moulet. La cinta fue grabada en su totalidad en el puerto de Chimbote, con la ayuda de los habitantes del lugar. Y en agradecimiento a los chimbotanos que apoyaron en la realización, se llevará a cabo un avant premier, solo en la ciudad norteña, el 19 de febrero.

“¿En qué nos ayudaron los chimbotanos? En todo, sin ellos no se hubiera realizado la película. Para la película necesitábamos un barco, la gente de Cope Inca nos apoyó con eso. Al principio nos dijeron: Ah, necesitas un barco. ¿Sabes cuánto cuesta uno de estos? 6 millones de dólares. Al parecer nos estaban midiendo, pero nos ayudaron. Al igual que todos en Chimbote. En el mercado, en conseguir un casino para grabar, entre otras cosas”, confiesa Miguel Ángel.

Trama e intención

La cinta trata sobre las dificultades de tres marineros rusos, que se quedaron varados en el puerto ancashino. A partir de ahí se empezará a contar el proceso que llevarán estos para adaptarse a una ciudad no compatible a ellos, pero en el fondo comparten más cosas en común a las imaginadas. Como la soledad, el no sentirse parte de algo y dilemas éticos. Entonces, ahí se genera una simbiosis bonita con el título de la película”, manifestó.

“Sí hay una intención con el nombre de la película, pero es muy pequeña. Espero que cada persona reflexione acerca de eso al terminar de verla. Que se pregunte: ¿por qué todos somos marineros? El protagonista en un punto de la película se encontrará con un dilema ético y tendrá que pensar en cómo resolverlo, todos pasamos por eso, también por la soledad o el no sentirnos muchas veces parte de algo. El elenco de la película estuvo repartido entre actores no profesionales y profesionales.

Casting y actores no profesionales

“Hicimos un casting; donde pasaron polacos, rumanos y rusos. Nos quedamos con los rusos por la química que hubo entre ellos y con los actores profesionales como Julia Thays, Gonzalo Alejandro Vargas y Beto Benites. Yo ya he dirigido cortos con actores no profesionales y me siento cómodo. Es verdad, con ellos la naturalidad es más sencilla, pero el combustible se les acaba en la segunda o tercera toma. En esta ocasión me aprendí sus diálogos y utilicé mucho la improvisación”, indicó Moulet.

Todos tenemos algo o mucho de marineros

Todos Somos Marineros es el fruto de una historia de perseverancia, donde Miguel fue el protagonista. Aquel muchacho egresado de ciencias contables en San Marcos que encaminó sus sueños luego de 7 años de graduarse, para estudiar becado en la escuela de cine de San Antonio de los Baños en cuba, y que hoy está a punto de estrenar su primera película.

“Yo estudié Ciencias contables en San Marcos, pero en la universidad yo hice mi propio syllabus. Entraba a las clases de otras facultades. Luego de egresar trabajé como 7 años en la contabilidad, hasta que llegué a un punto donde dije: Ya estuvo bueno, me cansé. Un día fui a la Católica a escuchar un seminario de cine cubano, no querían dejarme entrar, pero igual entré de terco. Luego de 6 meses postulé para una beca en la escuela de cine de San Antonio de los Baños de cuba, con unos cuentos que tenía e ingresé. Luego estudié también becado en Montreal”, cuenta Miguel Ángel.

Esta no es una película biográfica, pero desde el título tiene que ver con el camino recorrido de su director. Historia digna de una película propia. Cada uno sacará sus propias conclusiones al finalizar la película, pero algo si es cierto. Todos somos marineros de nuestra vida y Miguel volteó el timón de la suya.