The Good Doctor: Shaun y Carly han decidido ponerle fin a su relación

Llevaban casi media temporada preparando el terreno, y finalmente, tras una larga agonía, la pareja protagonista de The Good Doctor ha terminado y sus fans aún no terminan de asimilarlo.

En el último episodio de la serie, Carly y Shaun se encuentran con Lea en un karaoke y pasan el tiempo juntos. La novia del cirujano decide presenciar atentamente los detalles de todo lo que ocurre entre su pareja y su ex compañera de piso, dándose cuenta de que Lea y Shaun están enamorados.

Jasika Nicole, la actriz a cargo del papel de Carly, ha hablado con TVLine sobre su reacción al descubrir la noticia y reconoce que ha experimentado los sentimientos como si hubiese ocurrido en la vida real. “Es la experiencia más rara que he tenido como actriz. Me siento tan conectada personalmente con el personaje de Carly, con el de Shaun y con la trama en general que empecé a notar el revuelo emocional de una ruptura”, comentó la interprete.

“Durante dos semanas estuve muy triste. No estaba nada motivada. Estaba de bajón. Me tomó un par de días darme cuenta de que así es como te sientes al pasar por una ruptura. […] Le dije a Freddie: ‘Lo siento, pero no estoy de buen humor, me siento triste por la ruptura’. Él fue muy dulce. […] Esa parte de mí que está conectada y enamorada del personaje se sentía como: ‘¡No has conseguido al chico, Carly!”, se extendió.

Por si hubiese alguna duda, Freddie Highmore también le dio importancia a la ruptura y apoyó a su compañera de reparto. “No sé si fue cuando grabamos u otra noche, pero me dijo: ‘Voy a echar de menos esto’. Era lo más sencillo que podía decir, pero significó mucho. Sentí que no estaba sola al sentir lo especial que era esta relación para nosotros y lo afortunados que hemos sido al interpretarla juntos”, finalizó Jasika.

A pesar de lo mucho que le ha afectado, Nicole reconoce que le gusta mucho cómo el equipo ha diseñado la escena y afirma que la trama aún trae consigo muchas inesperadas situaciones que enriquecerán la trama.