Spider-Man es uno de los superhéroes más reconocidos y queridos por los lectores de Marvel. El personaje saltó a la fama mundial después de las películas protagonizadas por Tobey Maguire

Sin embargo, luego que la tercera cinta no tuviera el éxito esperado; Sony decidió dar un reinicio al personaje y contrató al actor Andrew Garfield para ser el nuevo Peter Parker.

Tras dos películas con Garfield, Marvel se asocia con Sony y firman un acuerdo para que el arácnido sea parte del UCM.

Para estas apariciones es Tom Holland quien toma el manto del ‘Trepamuros’ y aparece por primera vez en ‘Capitán América: Civil War’, para luego grabar dos películas y tener una tercera entrega confirmada por Marvel.

Spider-verse - fan trailer

Después de ver tres Spider-Man en el cine, los fanáticos del superhéroe desean que Sony y Marvel realicen una cinta que adapta el Spider-Verse visto en los cómics.

Al parecer Sony está de acuerdo con esta idea y hacer el sueño de miles de seguidores realidad, según informa la página web We Got This Covered.

El informe indica que la compañía está desarrollando una cinta con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Sin embargo, otra fuente indica que el estudio desea que la versión de Garfield sea bisexual y que presente un novio en la próxima película.

Esto nos recuerda las declaraciones que brindó el actor en 2013, cuando se le consultó si Spider-Man podría ser presentado como gay.

“Estaba bromeando, pero no bromeando acerca de Mary Jane o el amor principal de Spider-Man … Y dije: ‘¿Y si Mary Jane es un tipo?’ ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando? su sexualidad? ¡Es innovador!”, agregó Garfield en aquella oportunidad.

Kevin Feige también está de acuerdo en presentar un héroe abiertamente homosexual, así lo confirmó en una sesión de preguntas y respuestas en la New York Film Academy de 2019: "Sí. Absolutamente. Si. Muy pronto. En una película que estamos rodando en este momento”.

Solo queda esperar que Sony o Marvel confirmen la noticia, de la que será la película más esperada de los próximos años.