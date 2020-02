Narcos México 2: acento de Diego Luna causó indignación entre sus compatriotas

La última entrega de ‘Narcos: México’ ya se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 13 de febrero, y aunque no hayan pasado tantos días, muchos de los seguidores de la serie ya han culminado la temporada haciendo de esta la más popular de todas hasta el momento.

Pero a pesar del éxito obtenido, es el acento ‘culichi’ de Diego Luna es lo que no ha terminado de cuadrar en los espectadores. El interprete del fundador del cártel de Guadalajara , Miguel Ángel Félix Gallardo, al parecer tendría una entonación muy plana en comparación con la de los sinaloenses.

Entre los comentarios, más allá de halagar la serie por estar muy bien construida y por la calidad de las interpretaciones, hay una serie de críticas que resaltan el terrible acento del protagonista.

Se que mis vecinos ven Narcos Mexico, por el acento de Diego Luna y porque están sordos. — Sam (@SamAvilaV) February 19, 2020

No pude terminar la primer temporada porque me desespera el acento de Diego Luna — Aldair Cerezo (@MrAldair) February 15, 2020

Cabe resaltar que esta no sería la primera vez que sucede, pues basta con ir al inicio de todo para recordar a Wagner Moura en su papel como Pablo Escobar. Su interpretación a nivel actoral no se discutía; sin embargo, nunca logró ese particular acento de los colombianos de Medellín.

Así no hablamos los de Tijuana. #NarcosMexico2 — pao ve. (@unapaopao) February 15, 2020

Sigo diciendo que vale la pena ver Narcos Mexico solo por el acento culichi de Diego Luna jajaja — Sergio A. Martinez 🇲🇽 (@SergioAMartin14) February 14, 2020

A pesar de que hay quienes no están muy felices por este tema al punto de haber dejado de ver la serie, ésta ha reafirmado su éxito convirtiéndose en la entrega más vista de todas las anteriores, incluyendo a las de ‘Narcos’ ambientadas en Colombia.