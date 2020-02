Las mentes maestras detrás de South Park, Trey Parker y Matt Stone, planean lanzar una nueva película a la pantalla grande. Ambos se caracterizan por otorgarle a sus proyectos un sentido del humor irreverente y sin complejos.

A lo largo de 23 temporadas, la serie animada para adultos maduró y perfeccionó su técnica. De hecho, no hay quien no se haya sentido aludido en alguno de sus tantos capítulos. No cabe duda que los creadores no tienen miedo en incomodar a más de uno y ahora se enfrascan en un nuevo proyecto.

De acuerdo a Discussing Films, Trey Parker y Matt Stone se encontrarían trabajando en una película titulada “Alma Junction”. La misma será producida por Scott Rudin Productions, responsable de Uncut Gems, Lady Bird y Isle of Dogs, entre otros.

Por el momento se desconoce información sobre la trama, pero el dúo de la comedia ha demostrado su talento en Baseketball, una comedia juvenil de los años 90, y el musical de Broadway “The Book of Mormon”.

Mientras más detalles sobre ‘Alma Junction’ salga a la luz, los fans podrán disfrutar de nuevos capítulos de South Park a través de HBO Max con la cual ya renovó por tres temporadas más.

Al respecto, el presidente de Comedy Central, Kent Alterman señaló que “si la humanidad todavía sigue intacta en 1000 años, los historiadores verán la mayor trascendencia en artistas de nuestra era como los Beatles, Muhammed Ali, y Matt y Trey”.