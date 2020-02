Una escena emotiva que llenará de nostalgia a todos los fanáticos de Rápidos y Furiosos será parte de la secuencia inicial de la nueva cinta de la saga. Y es que esta escena revelada en el tráiler de la película le rendirá un sentido homenaje a Paul Walker, actor que interpretaba a uno de los protagonistas de la saga y que perdió la vida en un accidente automovilístico en 2013.

Brian O’Conner, el personaje que interpretaba Walker, fue despedido oficialmente en Rápidos y Furiosos 7, entrega que no terminó de rodar. Como escena final de la película, los directores decidieron que O’Conner y Dominic Toretto (Vin Diesel) separen sus caminos en un tributo póstumo acompañado por la canción “See you again”.

Ahora, el tema escrita por Wiz Khalifa y Charlie Puth vuelve a ser parte de la franquicia al aparecer en la escena inicial de la nueva cinta anunciada para marzo de este año. Mientras Toretto disfruta de un tiempo con su hijo, la melodía compuesta en honor a Paul Walker suena de fondo.

Mira aquí el tráiler de Rápidos y Furiosos 9:

¿Cómo falleció Paul Walker?

Paul Walker murió tras sufrir un terrible choque en el Porsche que pilotaba su amigo Roger Rodas. Si bien los peritos determinaron que el deceso del actor fue inmediato, investigaciones posteriores corrigieron esa suposición: Walker seguía vivo luego de la colisión, pero las llamas provenientes del interior del vehículo lo alcanzaron antes de que pudiera escapar.