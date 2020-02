Parasite: también te preguntaste por qué la inusual posición del inodoro

Parasite es hasta el momento la cinta revelación del año, dejando a más de uno sorprendido por su desenlace en la entrega de los premios Oscar 2020, donde se hizo acreedora de los más importantes premios de la gala.

El largometraje surcoreano dirigido por Bong Joon-ho ha revelado una realidad que existe en la mayoría de países del mundo. A través de una sátira, el realizador ha sabido representar las diferencias entre clases sociales, lo que al parecer para Hollywood, resulta ser una propuesta “innovadora”.

Pero, como saben quienes han podido ver la película, ésta tiene muchas metáforas visuales que hacen que el espectador tenga que hacer una análisis agudo para interpretar ciertos mensajes. Pero, ¿Es también la posición del inodoro un mensaje oculto?

Pues no exactamente. Según la página de facebook Feel Like an Architect, esto se debe meramente a una regla de construcción de estructuras básica.

“Si vieron Parasite y se preguntan porqué el baño está tan dramaticamente construido es por la genialidad de la producción y dirección de mostrar construcción en subsuelo. El inodoro debe estar construido a esa altura para que pueda conectarse al alcantarillado público”, indican en la publicación acompañada de un boceto que compartimos sobre este párrafo.