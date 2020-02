Nanatsu no Taizai EN VIVO ONLINE 3x19: dónde y cómo ver el nuevo episodio [VIDEO]

Después de varios episodios en los que se mostró como Diane y King eran puestos a prueba por sus predecesores, también aprendimos un poco acerca de Gowther, quien es en verdad un muñeco creado por uno de los mandamientos que se reveló ante el rey demonio.

Ahora, con el estreno del capítulo 18 de Nanatsu no Taizai se ve a Margaret junto a Hendrickson y Dreyfus buscando a uno de los Caballeros Sagrados, Gil, sin embargo, la joven escucha una voz y tras seguir el sonido decide aceptar un trato que le ofreció con tal de salvar a su amado.

Los dos acompañantes se asombraron al descubrir que aquella voz provenía de uno de los cuatro arcángeles del Clan de las Diosas, Ludociel, quien poseyó el cuerpo de la joven para poder acabar con los demonios

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 3 de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin?

Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, capítulo 19 se estrenará en Japón este 19 de febrero de 2020 a las 3:30 a. m. (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno.

Centroamérica (excepto Panamá): Miércoles 19 de febrero a las 2:30 A. M.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Miércoles 19 de febrero a las 3:30 A. M.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Miércoles 19 de febrero a las 4:30 A. M.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Miércoles 19 de febrero a las 5:30 A. M.

¿Cuándo va a salir la nueva temporada de los 7 pecados capitales?

Nanatsu no Tazai tendrá nueva temporada este otoño, así lo revelaron en el sitio web oficial del proyecto y tendrá el nombre Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin (Los siete pecados capitales: La ira de los dioses en español), además, se estrenará este 9 de octubre en Asia y aún no hay fecha exacta para el resto del mundo.