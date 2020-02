Batman es un personaje con una envidiable galería de villanos: Bane, Pingüino, Espantapájaros, Ra’s al Ghul, Harley Quinn, Hiedra Venenosa, Deathstroke, entre otros. Todos los mencionados fueron llevados a la pantalla grande, pero solo Joker ha dejado una huella indeleble en la pantalla grande y la cultura pop.

La nueva adaptación del superhéroe a cargo de Matt Reeves, The Batman, se tomará un descanso del payaso príncipe del crimen y tendrá como antagonista al Pingüino, interpretado por Colin Farrell. Sin embargo, Joker sí aparecerá durante la película, de acuerdo a We Got This Covered.

Joker tiene más de un rostro. Créditos: difusión

El portal de noticias afirmó que algunos personajes secundarios mencionarán su existencia, algo inevitable por el peso del personaje en el mundo de Batman. De hecho, todos en los cómics de DC han oído hablar de él y pocos se atreven a mencionarlo sin titubear primero.

Según detalló el medio, un grupo de criminales de baja monta darán a conocer que trabajan para el Joker, por lo que su protagonismo en una próxima entrega es inevitable. Sin embargo, los fans desconocen de cuál versión se tratará en esta ocasión.

Actualmente, Warner Bros tiene a varias versiones de los mismos personajes en el Universo Extendido de DC, tanto en películas como series. Jared Leto daba vida al Joker en los títulos de la franquicia cinematográfica, mientras que Joaquin Phoenix fue el último en interpretarlo en una línea de cintas pertenecientes a una realidad alterna.

Dado que Leto se encuentra trabajando para Marvel en ‘Morbius’, su futuro como el príncipe payaso del crimen es incierto. Por esto, los fans creen que Phoenix podría dar la sorpresa y tomar su lugar o podríamos tener un nuevo rostro para el archienemigo de Batman.